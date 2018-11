Tragico incidente tra auto e furgone: muore una donna, un ferito grave

Ultimo aggiornamento: 16:49

OSIMO - Un altro incidente mortale sulle strade della provincia anconitana. È morta una donna al volante della sua C3 che poco prima delle 15 si è schiantata frontalmente con un furgone per poi finire fuori strada. Il tragico scontro in via Jesi, zona Casenuove ad Osimo. E' emerso subito che la situazione fosse difficile: sul posto anche l'eliambulanza Icaro1 che ha portato il conducente del furgone all'ospedale di Torrette in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.