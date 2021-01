Imane Fadil, il gip dispone nuove indagini sulla morte della modella teste chiave del caso Ruby

Nuove indagini sulla morte di Imane Fadil. Le ha disposte il gip di Milano Alessandra Cecchelli accogliendo la richiesta dei legali della famiglia della giovane modella marocchina, una delle testimoni 'chiave' del caso Ruby morta il primo marzo 2019 all'Humanitas di Rozzano, nel milanese.

Soddisfazione dell'avvocato dei famigliari di Imane Fadil, Mirko Mazzali. Il gip ha respinto l'istanza di archiviazione dei pm. Nuovi accertamenti dovranno valutare se ci sia un «nesso» tra la morte e la «condotta dei sanitari» e se, tra le altre cose, la «malattia» poteva essere diagnosticata prima.

A metà settembre 2019, dopo mesi di complessi accertamenti, gli inquirenti avevano stabilito che Fadil era stata stroncata da una malattia rara, una forma di aplasia midollare che le era stata diagnosticata tre giorni prima di morire nella clinica milanese. Subito dopo la morte, il primo marzo di due anni fa, gli esiti di alcune analisi avevano destato non poco allarme e si creato un 'giallo': l'ipotesi, poi smentita dai successivi accertamenti, era avvelenamento con sostanze radioattive o metalli pesanti. Ipotesi che allora aveva anche un senso per via di una telefonata in cui la ragazza al suo legale dell'epoca aveva spiegato: «Volevano farmi fuori».

La Procura milanese, all'esito delle complesse indagini, aveva chiesto di archiviare l'inchiesta aperta per omicidio volontario, escludendo anche responsabilità mediche. Nell'istanza di opposizione discussa in udienza nel febbraio del 2020, i legali dei familiari, gli avvocati Mazzali e Nicola Quatrano, avevano indicato al gip la necessità di disporre tutta una serie di nuove «valutazioni peritali», anche sulle presunte responsabilità dei medici nelle terapie, a loro dire, sbagliate e sulla diagnosi non tempestiva.

Per il giudice, come si legge nel provvedimento, sono «necessarie ulteriori indagini per avere un quadro probatorio chiaro ed esaustivo» sul «caso». Per il gip, come hanno sostenuto i legali della famiglia, servono «ulteriori approfondimenti attraverso specifica valutazione peritale» per verificare se «fosse prevedibile ed evitabile la emorragia gastroesofagea che ha determinato la morte di Imane Fadil», se fosse «possibile un accertamento più tempestivo della diagnosi della malattia» e se dunque si «poteva evitare il decesso» con «le cure del caso». Il gip ha quindi fissato un termine di 6 mesi per le nuove indagini restituendo gli atti ai pm.

