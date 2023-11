Il mistero di un pilota della Seconda Guerra Mondiale risolto dagli scienziati in Sicilia

Sabato 18 Novembre 2023, 10:54

Il tenente Gilbert Haldeen Myers, di Pittsburgh, fu dichiarato disperso in azione nel 1943, dopo che il suo aereo si schiantò vicino a un aerodromo in Sicilia. Il bombardiere statunitense B-25 Mitchell decollò da Tunisi nel luglio del 1943 con l'obiettivo di attaccare una zona nemica nell'isola italiana. Il copilota del volo era il tenente Gilbert Haldeen Myers, 27 anni, membro delle Forze Aeree dell'Esercito degli Stati Uniti. Mentre si avvicinava alla destinazione, il bombardiere fu colpito dal fuoco antiaereo, perdendo quota fino a schiantarsi a circa due chilometri dall'aerodromo. Myers e il resto dell'equipaggio furono dichiarati dispersi in azione. Ottanta anni dopo l'incidente, riporta la BBC, gli esperti del team di Recupero e Identificazione delle Vittime dei Conflitti dell'Università di Cranfield si sono recati in Sicilia per condurre un'indagine. Il lavoro di un team scientifico composto da 20 persone ha consentito un esame accurato di tonnellate di terreno nella zona dell'impatto, fino a trovare resti umani. Una volta analizzati in laboratorio, è stato confermato che appartenevano al tenente Myers.