Guida ubriaco a Verona, la polizia chiama il padre ma ha bevuto anche lui

La polizia stradale lo ferma e sequestra l'auto perché è ubriaco. Il padre lo va a recuperare ma a sua volta, controllato, risulta in stato di ebbrezza e gli viene ritirata la patente con tanto di denuncia. È accaduto a Verona durante i servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza protagonisti un 36 e il padre.



L'uomo una volta fermato ha chiamato casa per poter rientrare tornare ed evitare che la sua autovettura Golf venisse rimossa dalla Provinciale 11 che percorreva al momento del controllo. I suoi genitori sono arrivati dopo alcuni minuti, uno per guidare una seconda vettura e l'altro per recuperare quella del figlio. Il padre, pur sapendo di essere atteso dalla Polizia stradale per l'affidamento dell'auto del figlio, si è presentato alla guida della sua macchina in visibile stato di ebbrezza. Sottoposto al controllo, è risultato positivo all'etilometro con un valore quasi doppio rispetto al consentito. Pertanto, l'uomo è stato denunciato dagli agenti che hanno provveduto altresì al ritiro della patente (come al figlio). Alla fine i due sono rientrati con la madre del ragazzo che aveva accompagnato il marito e che è risultata l'unica sobria.

