Green pass revocato ai positivi, "black list" fino a fine quarantena: il provvedimento in un Dpcm

I Green pass revocati a chi era in possesso del certificato ma poi è diventato positivo al Covid finiranno in un database, una sorta di "black list" e la app di verifica C-19 li presenterà come "non validi". Poi, una volta terminata la quarantena, il lasciapassare tornerà automaticamente valido fino alla sua scadenza. È quanto dovrà prevedere, a quanto si apprende, il sistema di sospensione del certificato verde. Il provvedimento dovrebbe essere contenuto in un Dpcm che sarà presto varato in attesa dell'ok del Garante della privacy.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA "Falla" Green Pass: valido per i positivi, la mossa... IL FOCUS Green pass revocato a chi è positivo, pronta la riforma... IL CASO Atteso l'ok del Garante della Privacy. Il ministero della...



«Green pass revocato ai positivi»: atteso l'ok del Garante della Privacy. Il ministero della Salute spinge per una norma europea