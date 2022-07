Gratta e vinci, va al bar dopo il turno di notte e vince 2 milioni di euro: «Quello che leggo è vero?». E abbraccia tutti

Dopo aver finito il turno di notte si è recato al bar Pit Stop di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, e la dea bendata lo ha ripagato. L'uomo ha deciso di acquistare un gratta e vinci, un «Miliardario Maxi», e ha vinto ben due milioni di euro.

In questi giorni una simile vincita è avvenuta anche in provincia di Bari, con un biglietto del Nuovo 50X, e a Valmontone, vicino Roma, con un biglietto del «Bonus Tutto per Tutto». Il biglietto fortunato è stato venduto a Poviglio una settimana fa, al bar Pit Stop, all’interno di una stazione di servizio sulla trafficata strada che collega Poviglio e la Bassa alla val d’Enza reggiana e alla via Emilia.

Gratta e vinci, la scoperta e la gioia

A fornire l'identikit del fortunato neo milionario è il gestore del locale, Luca Incerti. «Il vincitore è un cliente abituale che lavora in questa zona - racconta il titolare del bar - il quale ha grattato il suo biglietto e ha subito sospettato di aver vinto qualcosa. Mentre leggeva i dati appariva stupito, incredulo. Diceva: 'Quello che leggo è vero? Quello che leggo è vero?'. Abbiamo pensato che fosse una vincita minore, di duemila euro. Poi, controllando bene, si è evidenziata la somma vera: due milioni di euro. E ha cominciato ad abbracciare le persone presenti in quel momento nel bar».

La conferma

Ieri sul sito internet del Gratta e Vinci è stata ufficializzata la vincita. Che ha confermato le tante voci che in questi giorni si sono diffuse nei giorni scorsi tra gli abitanti della zona, tra una certa dose di scetticismo, vista l’entità della somma in questione. Il possessore del biglietto, sui 40-50 anni di età, ha già depositato il fortunato e prezioso tagliando agli uffici delle lotterie nazionali, a Roma. Entro un mese e mezzo dovrebbe ricevere la somma, accreditata sul conto corrente. Pronto per una nuova vita, magari senza turni di notte.