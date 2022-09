Compra un Gratta e vinci per cambiare i soldi per il parcheggio e vince 500mila euro

Doveva pagare il parcheggio per la propria auto, ma con sé aveva solo 50 euro in contanti. Per poter avere delle monete, ha deciso di cambiarli acquistando un Gratta e vinci. E ha vinto la bellezza di 500mila euro.

Cambia i soldi per il parcheggio, vince 500mila con il Gratta e vinci

L'incredibile colpo di fortuna è capitato ad una signora sulla sessantina di Cuneo, che si era recata nella tabaccheria di Silvia Tonelli, in corso Nizza. Per cambiare quei soldi, ha deciso di acquistare un Gratta e vinci della serie 'Il Miliardario' (dal prezzo di 10 euro) ed è uscita. Un'ora dopo, la signora era tornata, chiedendo spiegazioni sul gioco. Sulla cartella infatti erano comparsi due 13, per una vincita da mezzo milione di euro. Lo riporta La Stampa.

Dalla tabaccheria hanno spiegato cosa è accaduto dopo: «La signora, non una nostra cliente abituale, era incredula e non sapeva cosa fare. Le abbiamo consigliato di prendere subito contatto con una banca. Ci ha salutati ed è uscita, stringendo il tagliando. Non si è più fatta sentire, ma siamo contenti per lei». I gestori della tabaccheria poi hanno aggiunto: «Questo dimostra che ci sono premi fortunati e importanti. Non solo i Gratta e vinci, da noi alcuni anni fa è stata centrata una vincita da 47mila euro al Superenalotto».