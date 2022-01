Giovanni Rella scomparso da Andria, l'appello della sindaca: «È un ragazzo "speciale", aiutateci a trovarlo»

Non si hanno più notizie da ieri pomeriggio di un uomo di 42 anni di Andria. Si chiama Giovanni Rella e, secondo l'appello diffuso da amici e familiari, potrebbe essere disorientato e non sapere come tornare a casa. Della sua scomparsa è stata informata la Polizia. L'uomo, disabile, indossava un giubbotto di colore blu elettrico e pantaloni blu scuro.

Giovanni Rella scomparso da Andria, l'appello della sindaca Giovanna Bruno

Anche la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha lanciato un appello sui suoi canali social. Bruno lo definisce un «ragazzo speciale» che «da ieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa. Lo si sta cercando in ogni dove», scrive la sindaca. «Chiunque lo abbia visto - conclude - provi a darne notizia, c'è bisogno dell'aiuto di tutti».