Morto Gianluca Catapano, ex campione del mondo di body building: aveva 47 anni

Benevento piange Gianluca Catapano, ex campione del mondo, atleta e professionista di body building, che è deceduto oggi, all'età di 47 anni, ad Avellino dove era ricoverato. Catapano, sannita, era titolare della palestra Olimpian's Club di Benevento. Avrebbe dovuto partecipare a The Italian Phoenix, evento sportivo in programma per sabato 22 giugno a Telese Terme. Nell'ultimo suo post pubblicato sulla pagina Facebook aveva ufficializzato la sua presenza alla manifestazione.



