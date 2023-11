Germania, Filippo Turetta ritrovato: i tempi per l'estradizione

Domenica 19 Novembre 2023, 11:50

Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin e fermato in Germania tramite un mandato d'arresto europeo, affronterà ora i tempi tecnici dell'estradizione in Italia. La Germania deve adottare una decisione entro 60 giorni dall'arresto, mentre se Turetta acconsente alla consegna, la decisione è presa entro 10 giorni. Dopo la notifica del mandato d'arresto da parte delle autorità tedesche, il giovane sarà portato davanti a un giudice per la procedura di validazione. Successivamente, attraverso lo Scip, sarà consegnato alle autorità italiane, con l'ordine di custodia cautelare eseguito a Fiumicino dopo un volo diretto dalla Germania. Il messaggio del papà di Giulia ai genitori di Filippo.