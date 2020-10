Genova, auto piomba su una piazza, travolge ragazzini e fugge: 4 feriti, una è incinta

Spaventoso incidente ieri sera a Genova, nel quartiere di Quezzi, in piazzetta Pedegoli. Un giovane è piombato con la macchina a tutta velocità travolgendo un gruppo di ragazzi. Quattro i feriti, di cui due ragazze - una incinta - in gravissime condizioni. Il giovane alla guida è stato identificato dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Gli investigatori stanno valutando come precedere nei suoi confronti.

Secondo quanto ricostruito, non era la prima volta che il guidatore faceva folli corse in strada con la sua Bmw. Ieri sera ha perso il controllo della vettura ed è finito dentro la piazzetta. Nell'urto ha travolto uno scooter e il gruppo di giovani, tra cui alcuni minori, che stavano chiacchierando. Nello scontro lo scooter ha preso fuoco e alcuni residenti sono scesi in strada per spegnere le fiamme e prestare soccorso. Il guidatore ha ripreso la guida ed è scappato. Nella fuga ha però perso la targa grazie alla quale è stato identificato e rintracciato.

