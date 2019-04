«Alcoltest dopo il pranzo agli operai di Fincantieri», la proposta dell'assessore M5s di Genova contro il degrado

Alcuni operai Fincantieri di Genova, secondi i residenti della zona vicina al porto, sono molesti, perché bevono troppo. E così un assessore lancia la proposta. «Chiederemo l'alcol test dopo la pausa pranzo per i lavoratori Fincantieri». Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino parlando delle possibili misure contro il degrado riscontrato in alcune piazze dove si trovano i cantieri navali.



Secondo i pentastellati la richiesta di una linea più dura arriva dai cittadini che denunciano la presenza di gruppi di persone che «in pausa pranzo, in zona Fincantieri consumano alcolici e diventano molesti».



«Per fare tali ordinanze bisogna avere la certezza di avere il personale di polizia necessario per verificare la sua applicazione - ha risposto Garassino - piuttosto è mia intenzione andare a chiedere alla dirigenza di Fincantieri di fare l'alcol test ai lavoratori che rientrano dalla pausa pranzo. È anche una questione di sicurezza».



«La provocazione dell'assessore Garassino è inaccettabile. Forse l'alcol test lo dovrebbero fare certi politici e l'assessore Garassino per primo». È dura la reazione di Bruno Manganaro, segretario generale della Fiom Cgil di Genova all'idea lanciata dall'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino per arginare i fenomeni di degrado e molestie a Sestri Ponente nei pressi dello stabilimento Fincantieri.



Manganaro ricorda che «i controlli sui dipendenti sono già previsti dalla normativa in casi particolari, da parte dell'azienda e di concerto con l'Asl, ma devono seguire regole, procedure e rispettare i diritti dei lavoratori, non essere messi in atto con le brutte maniere. La proposta di Garassino - conclude Manganaro - è una cosa indegna, un insulto a operai che svolgono un lavoro molto pesante. Poi non si capisce che danno possano creare alla città: costruiscono le navi più belle del mondo, semmai sono una ricchezza per la città».

