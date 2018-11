Fuggono alla vista dei carabinieri ma si schiantano contro un palo: morti due 18enni

Alla vista dei carabinieri sono fuggiti con la loro auto. Ma quella folle corsa è finita nel peggiore dei modi: due ragazzi di 18 e 19 anni sono morti in un incidente stradale intorno alle 4.30 nel Bolognese, finendo contro un palo con un Suv.



Secondo una prima ricostruzione il mezzo avrebbe invertito la marcia e sarebbe partito a forte velocità, dopo aver visto da circa 200 metri un posto di controllo dei carabinieri a Mascarino di San Giorgio di Piano. I militari sono saliti in auto per seguirli, ma avrebbero subito perso il contatto visivo e trovato il Suv fuori strada, a 4-5 chilometri di distanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA