Frana Casamicciola, idraulico travolto e trascinato dal fango: in ospedale dopo essere stato salvato

Frana a Casamicciola. Si chiama Giovan Giuseppe Di Massa, è un idraulico. È ricoverato all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno l'uomo travolto dal fango e salvato grazie all'intervento dei soccorritori questa mattina a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia.

Frana Casamicciola, 13 dispersi: anche un neonato. A Lacco Ameno 10 edifici crollati. I sindaci: «Restate a casa»

L'idraulico salvato

Il salvataggio è avvenuto nei pressi di via Celario, dove si è generata la frana che all'alba ha travolto diverse abitazioni. Un frana aveva travolto alcune auto trascinandole fino al mare. L'uomo, travolto a sua volta dal fango, era stato recuperato e salvato.

Altri automobilisti salvati

Anche due occupanti di un'auto trascinata in mare durante gli smottamenti a Casamicciola sono stati tratti in salvo. È quanto si apprende dai vigili del fuoco. Non si conosce, invece, la sorte di altri automobilisti le cui vetture risultano finite anch'esse in mare. I vigili del fuoco sono impegnati nel soccorrere la popolazione e nella ricerca dei dispersi, ma sottolineano le difficoltà a raggiungere l'isola con motobarche ed elicotteri.