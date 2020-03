​Firenze, morti coniugi: ipotesi omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe sparato con fucile

Ipotesi omicidio-suicidio a Firenze. I cadaveri di due anziani, marito e moglie, sono stati trovati in un'abitazione a Firenze, in via Bronzino, zona Ponte alla Vittoria. Sul posto è intervenuta la squadra mobile. La prima ipotesi è che potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Secondo una ricostruzione, l'uomo, 87 anni, avrebbe sparato alla moglie con un fucile, regolarmente detenuto, poi avrebbe rivolto l'arma verso se stesso togliendosi la vita.

LEGGI ANCHE --> Messina, studentessa di Medicina strangolata dal compagno. L'ultimo post di Lorena sul Coronavirus: «Amate la vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA