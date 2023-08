Bologna, sequestrati oltre mille farmaci illegali (soprattutto antidolorifici) all'aeroporto Marconi

Giovedì 10 Agosto 2023, 13:18

(LaPresse) Nel corso delle ultime due settimane i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sequestrato, presso l'aeroporto internazionale "G. Marconi" di Bologna, un migliaio di medicinali di natura antidolorifica e antibiotica, a seguito di due distinte operazioni di servizio operate nei confronti di due passeggeri provenienti dal Ghana e dal Pakistan. I prodotti rinvenuti, trasportati nei bagagli dei viaggiatori, sono risultati privi delle idonee certificazioni sanitarie, nonché delle prescritte autorizzazioni ministeriali. L'introduzione di farmaci sul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è vietata; pertanto, tutti i prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro con conseguente denuncia dei responsabili alla locale Procura della Repubblica per importazione di farmaci illegali.