Fabri Fibra, ispezioni al concerto a Pescara: lavoratori in nero tra gli addetti, merce contraffatta e droga

Giovedì 10 Agosto 2023, 12:57

(LaPresse) Lavoratori in nero, merce contraffatta e droga, scoperti dalle Fiamme Gialle pescaresi in concomitanza con il concerto del cantante Fabri Fibra, evento clou dello “Zoo Music Fest Pescara 2023”, che ha attirato migliaia di fan al porto turistico del capoluogo adriatico. Le ispezioni si sono concentrate sugli addetti di alcune attività commerciali ambulanti di somministrazione di alimenti e bevande. Un lavoratore su 3 non è risultato a norma: 6 completamente in nero, quindi senza né contratto, né tutele, né garanzie assicurative, e 2 irregolari, tutti italiani, con un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, provenienti per lo più dalla zona di Pescara. Di questi, uno anche percettore del reddito di cittadinanza, di cui beneficia da oltre un anno per un totale di più di 10.000 euro. Sono scattate, quindi, maxi-sanzioni complessivamente per 22.000 euro. Sequestrati, poi, diversi accessori di abbigliamento falsi riportanti il logo del cantante Fabri Fibra e denunciato un cittadino italiano per contraffazione e ricettazione, che si aggiunge ad altri 2 soggetti, anch’essi di nazionalità italiana, deferiti per i medesimi reati la sera precedente, in occasione di un altro evento dello “Zoo Music Fest Pescara 2023”, poiché scoperti a vendere accessori contraffatti con il logo del cantante Tananai. Verifiche a tappeto anche per accertare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella rete dei controlli sono caduti diversi giovani del pescarese tra i 25 e i 35 anni (di cui uno anche con precedenti penali per tentata rapina, possesso di arma con matricola abrasa ed oltraggio a pubblico ufficiale) segnalati al Prefetto di Pescara, per detenzione ad uso personale di hashish e marijuana. Sequestrati anche decine e decine di spinelli e diverse dosi di droga. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NO SALE