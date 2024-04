Martedì 9 Aprile 2024, 20:15

«Noi siamo presenti dal momento che è successo con la polizia municipale. Stiamo cercando di capire dalle forze dell'ordine presenti sul posto sarà necessario allestire per la notte un punto caldo per poter distribuire qualche bevanda calda e la necessità di qualche posto di sostentamento per coloro che prestano il loro servizio all'interno dell'intervento», le parole del sindaco di Camugnano, Marco Masinara, dopo l'esplosione alla centrale idroelettrica a Suviana.