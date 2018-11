Eleonora, tetraplegica dalla nascita per un errore delle ginecologhe. Il papà: «Pretendiamo fino all'ultimo centesimo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi pretendiamo fino all’ultimo centesimo della sentenza e ci batteremo per Eleonora». Lo ha detto Davide Gavazzeni, padre della bimba nata tetraplegica a causa di errori commessi in sala parto dalle due ginecologhe di turno presso l’Ulss polesana. In un collegamento in diretta, a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, l’uomo ha preso visione e commentato a caldo la nota della compagnia assicuratrice AmTrust inviata alla redazione del programma. La nota riferisce, tra le altre cose, che la AmTrust “ha provveduto al pagamento di una somma pari a 2.795.000 euro a favore della Ulss 18 di Rovigo e tale somma sarà disponibile sul conto corrente dell’Ospedale venerdì 30 novembre” e che l’altra compagnia assicurativa coinvolta, la Lloyd's, “pagherà 559.000 euro al proprio medico assicurato”.A breve dunque, come confermato anche dal direttore generale della Ulss polesana, Antonio Compostella, la famiglia potrebbe ricevere una prima tranche, pari a circa 3,4 milioni di euro, sui 5,1 totali riconosciutigli dal Tribunale di Rovigo a titolo di risarcimento per la figlia Eleonora. Tuttavia Davide e Benedetta, genitori della bambina, non sono disposti ad accettare sconti e dicono, attraverso il loro legale Mario Cicchetti: «Per dieci anni abbiamo sofferto, non ci cambia aspettare ancora un anno. I 3 milioni e mezzo non li prendiamo perché elemosina non ne vogliamo, preferiamo rimanere umili e con tutte le difficoltà».