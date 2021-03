Luci spente per lL'Ora della Terra: sabato 27 sui canali social del Wwf anche Francesca Michielin e Lillo&Greg

Per tutta la settimana l'invito è quello di partecipare alla challenge mettendo in mostra sui social i propri comportamenti responsabili verso la natura. Poi largo allo spettacolo: musica con Francesca Michielin e la band “Eugenio in Via di Gioia” e risate con Lillo&Greg. Così il Wwf sabato 27 marzo celebrerà l'Earth Hour, l’Ora della Terra, invitando tutti in tutto il mondo a spegnere le luci alle 20,30. La tredicesima edizione del più grande evento globale del Wwf per il clima lancia lo slogan “Speak Up For Nature”. Per tutta questa settimana la pagina wwf.it/ecotips accoglierà i consigli di sostenibilità, promossi anche alcuni dei top green influencer italiani: da Luca Talotta che consiglierà alcune alternative sostenibili alle auto per spostarci in citta alla designer Camilla Mendini che darà consigli pratici per rendere più sostenibili i nostri armadi, mentre Lisa Casali racconterà come cucinare sostenibilmente e Lucia Valentina Nonna, creatrice del blog “A Sustainable Home”, come abitare in un modo più green.

Durante la giornata di sabato 27 marzo su tutti i canali web e social del Wwf Italia si potranno seguire gli spegnimenti dai luoghi simbolo nel mondo grazie a foto e i video con gli hashtag #EarthHour #Connect2Earth. Si entrerà nel vivo intorno alle 19, con la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin che dedicherà alcuni dei suoi brani proprio all’evento. Alle 20.30 si spegneranno le luci e a tenerci compagnia sarà il duo comico Lillo&Greg con un quiz dedicato a Earth Hour 2021. La serata si concluderà sul profilo Instagram del Wwf Italia con una diretta insieme ai ragazzi della giovane band torinese “Eugenio in Via di Gioia”, in cui si parlerà di tematiche ambientali e del ruolo che ricoprono i giovani nella costruzione di un futuro migliore per il nostro Pianeta. In Italia oltre 200 comuni hanno aderito a Earth Hour, a Roma per un'ora si spegneranno il Colosseo e San Pietro.

