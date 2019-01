E45, viadotto a rischio crollo: pm dispone il sequestro, traffico nord-sud penalizzato

Un colpo durissimo nella pur costantemente tribolata storia dell'E45, la presunta superstrada europea (E) che, senza pedaggio, collega la Romagna con l'Autosole a Orte, dopo aver attraversato unon spicchio di Toscana e tutta l'Umbria. Verrà chiuso per rischio collasso il viadotto Puleto, per chi arriva dalla Romagna subito dopo il valico del Verghereto.

Il gip ha disposto il sequestro e la chiusura del viadotto, nei pressi di Valsavignone, in provincia di Arezzo, al confine fra Toscana e Romagna. Il provvedimento è stato richiesto dal procuratore di Arezzo Roberto Rossi nell'ambito dell'inchiesta sul cedimento di una piazzola della stessa E45 avvenuto l'11 febbraio scorso: secondo una commissione di tecnici incaricata dal pm, il viadotto sarebbe a rischio collasso. Il sequestro è stato notificato stamani dai carabinieri.

Ora bisogna vedere se questa situazione rappresenta solo l'ennesimoe provvisorio stop in questo tratto della superstrada che di super ha da sempre il numero di cantieri, i cambi di carreggiata, le uscite obbligatorie in stradine tortuose oppure l'inizio di un ripensamento su questa arteria realizzata in gran parte su viadotti. Intanto diventa immediato l'intensificarsi del traffico pesante sull'A1 in particolare tra Firenze e Bologna con il rischio di ridurre i benefici della galleria "Direttissima". Il traffico nord-sud sul versante occidentale, o proveniente dal nord est, soffrirà insomma non poco se l'E45 diventerà ancora meno scorrevole.

Il suo ruolo di alternativa all'Autosole, nonostante l'assenza di pedaggio, è sempre più impallidito in questi ultimi anni in cui il numero di cantieri, comunque sempre rilevante, è diventato insopportabile.

LE ALTERNATIVE

Se nei prossimi giorni il "tappo" di Valsivignone, con conseguente uscita obbligatoria sulla viabilità ordinaria, si rivelerà troppo penalizzante per i tempi di percorrenza, non restano che le autostrade A1 e A14, soprattutto per il traffico pesante e per chi deve andare da nord a sud e viceversa. Un duri colpo anche per l'intera Umbria, anche nella vita di tutti i giorni.

