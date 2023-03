Marito e moglie uccisi con una fucilata alla testa. Giallo in provincia di Brindisi

Lei, Caterina Martucci, 64 anni è stata trovata riversa in terra in una pozza di sangue. Un solo colpo che le ha trapassato il cranio. Lui, Antonio Calò, il marito di cinque anni più grande, non le era lontano. Assasinato anche lui. Sono stati trovati così, cadaveri già da molte ore, due coniugi nella contrada Canali di Serranova non lontano dal Comune di Carovigno, in provincia di Brindisi.

Diletta Miatello massacra i genitori a Padova: uccide la mamma, dopo 2 mesi muore anche il papà Giorgio

Duplice omicidio a Carovigno

Nella loro abitazione, un piccolo casolare, circordato dai campi e confinante con abitazioni disabitate da tempo. Non ci sono testimoni ma si esclude al momento sia la pista della rapina finita in tragedia - le condizioni economiche della coppia erano modeste - sia un omicidio maturato in ambienti di mala.

Ancora: i carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi escludono categoricamente anche l'omicidio suicidio: l'arma, si presume un fucile, non è stata trovata in casa. Non ci sono segni di effrazione - si presume che la coppia conoscesse l'assassino - né da una prima ricognizione sommaria sono stati portati via quei pochi oggetti di valore.

Dunque chi ha ucciso e perché questa coppia di coniugi? A rinvenire i corpi è stato il fratello del Calò che recandosi nell'abitazione è riuscito ad entrare nella stessa perché la porta era chiusa ma non a chiave. Sono attualmente in corso diverse audizioni di altri parenti e amici della coppia. La procura di Brindisi, intanto, ha aperto un fascicolo per duplice omicidio e nei prossimi giorni, oltre alle autopsie, saranno disposti accertamenti tecnici all'interno del casolare.