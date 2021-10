Mercoledì 13 Ottobre 2021, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 06:31

Dora Lagreca era completamente nuda quando è caduta dal quarto piano della palazzina di via Di Giura a Potenza. Antonio Capasso, il suo fidanzato indagato per istigazione al suicidio, ha chiamato i soccorsi ed è corso sul prato dove era riverso il corpo della trentenne salernitana, chiedendo aiuto. L'ha coperta con la sua camicia. Sono alcuni dei particolari emersi nel racconto del legale che tutela il trentenne potentino disoccupato, l'avvocato Domenico Stigliani.

Dora, il fidanzato è distrutto

«Si è trattato di un suicidio - ha detto il legale all'ingresso nell'abitazione con i Ris -, è la versione che mi è stata riferita dal mio assistito». L'avvocato ha anche aggiunto che Capasso è distrutto da quanto avvenuto perché «amava Dora e voleva costruire un futuro con lei». Dal racconto del legale emerge una ricostruzione più dettagliata, ovviamente, di parte, su quanto avvenuto alle due e mezza tra venerdì e sabato. I due fidanzati sono rientrati da una serata in alcuni locali di Potenza e hanno cominciato a litigare per motivi passionali, legati - secondo l'avvocato - alla gelosia di lei. «Dora si stava preparando per fare la doccia, e per questo era nuda, mentre il mio assistito - ha aggiunto l'avvocato - si era tolto solo le scarpe: hanno cominciato ad alzare la voce, lei ha aperto la porta del balcone e ha minacciato di lanciarsi di sotto. Poi è caduta e Antonio non è riuscita a fermarla». Se questa è la ricostruzione, esatta, su quanto avvenuto a Potenza lo diranno gli investigatori della Procura lucana.

Le verifiche

Ieri si sono tenuti due esami unici e irripetibili che serviranno proprio a tale scopo: il sopralluogo dei Ris, la scientifica dei carabinieri, e l'autopsia sul corpo di Dora Lagreca. I carabinieri hanno sequestrato circa due metri e mezzo di passamano, le mattonelle presenti sulla ringhiera della mansarda - ancora sotto sequestro -, dalla quale si sarebbe lanciata la trentenne. Gli esami sul corpo stabiliranno se Dora avesse bevuto diversi cocktail, come riferisce uno zio dell'indagato, ma saranno necessari sessanta giorni a partire da ieri. Di certo, fino all'una e 13 minuti della notte tra venerdì e sabato, tutto andava bene. Lo dimostra una foto scattata da un amico di Antonio nella quale viene immortalato quello che potrebbe essere stato l'ultimo bacio tra i due fidanzati. Novanta minuti dopo il litigio e il dramma. Dora è morta dopo due ore di agonia nell'ospedale San Carlo di Potenza. Le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia lucana continueranno e verrà messo sotto la lente di ingrandimento anche e soprattutto il rapporto tra i due.