Domenico Martone bruciato vivo dal fratello e ucciso per i soldi dell'assicurazione: svolta nel giallo

Potrebbe essere vicino a una soluzione il giallo della morte di Domenico Martone, l'uomo di 33 anni il cui cadavere fu trovato carbonizzato, ed ancora avvolto dalle fiamme, il 30 marzo scorso nelle campagne di Lettere (Napoli). Tredici giorni dopo, per quell'efferato e inspiegabile omicidio, è stato arrestato il fratello di tre anni più grande, Antonio Martone, di 36 anni. I carabinieri lo hanno fermato a Sant'Antonio Abate (Napoli). Avrebbe dato fuoco al fratello quando questi era ancora in vita, facendo poi perdere le tracce abbandonando il luogo del delitto a piedi. Agghiacciante la motivazione: lo avrebbe fatto per incassare una polizza sulla vita che lui stesso, poco più di un anno fa, aveva indotto il fratello a stipulare. E' quanto hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che, assieme alla Procura, hanno svolto le indagini sul macabro ritrovamento.

Le telecamere lo hanno ripreso

Ad orientare le ricerche in ambienti familiari alla vittima anche il fatto che Martone avesse una vita privata del tutto tranquilla, priva di qualsiasi precedente penale e di polizia. L'identità del cadavere era stata rapidamente accertata dai militari, che avevano trovato a poche decine di metri dal cadavere l' auto della vittima con all'interno il suo green pass. «L'analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private della zona - spiega il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso - ha permesso di ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e di accertare la presenza sul luogo del delitto, in un orario compatibile con quello in cui è stato commesso l'omicidio, del fratello del deceduto, nonché di ricostruire il tragitto percorso da quest'ultimo, a piedi, successivamente all'evento delittuoso, nell'allontanarsi dal luogo dell'omicidio». Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il trentaseienne fermato oggi avrebbe dato fuoco al corpo del fratello, dopo averlo aggredito e tramortito, mentre questi era ancora in vita, «organizzando» di fatto l'omicidio allo scopo di riscuotere l'indennizzo di una polizza assicurativa sulla vita che la vittima aveva stipulato più di un anno prima proprio su iniziativa del fratello maggiore, che risultava esserne anche l'unico beneficiario. Il trentaseienne è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, dai motivi abbietti (per averlo commesso per riscuotere l'indennizzo dell'assicurazione sulla vita), e dalla crudeltà, per avere dato fuoco al fratello mentre era ancora in vita. Il presunto assassino è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Secondo gli investigatori era concreto il pericolo di fuga: l'uomo, che è un marittimo incensurato, ha una relazione con una donna residente all'estero.