Ristoranti e clienti all'aperto: al K2 di Foppolo risate amare con la cena sotto zero

Si fa presto a dire che in zona gialla dal 26 aprile i ristoranti che hanno uno spazio all'aperto potranno riaccogliere i clienti ai loro tavoli. La situazione non pare così praticabile a Foppolo, in Val Brembana, in provincia di Bergamo. I titolari dell'albergo-ristorante K2, fra quelli più noti e con la storia più lunga della stazione montana a 1.700 metri di quota, hanno provato ad apparecchiare colazione e cena per una coppia, ma già chiedere al cameriere che l'acqua sia “a temperatura ambiente” comporta qualche problema. Un video in cui ironia e modi assai garbati di protestare si stemperano nell'amarezza finale. La situazione della categoria, soprattutto di chi ha le strutture nella situazione del K2, è gravemente compromessa e al Governo si chiede, anche con questa cena in cui alla fine nessuno ha voglia del gelato, di calibrare norme e divieti anti Covid e sostegni economici secondo il territorio, ovvero clienti anche al chiuso magari con ulteriori limitazione dei posti.

