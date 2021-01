Covid, marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza a Modena

Una vita sempre insieme. E sono morti come hanno vissuto: nessuno dei due ha mai fatto a meno dell'altro. E quando Giancarlo, 87 anni, ha chiuso gli occhi per sempre la moglie Luciana, di tre anni più giovane, non ce l'ha fatta, il dolore è stato troppo grande ed è morta. Erano ricoverati da qualche settimana al Policlinico di Modena poiché positivi al coronavirus. Entrambi vivevano a Modena: quando le condizioni sono peggiorate è stato deciso per loro il ricovero in ospedale. Il marito è deceduto nella giornata di martedì, il 29 dicembre, dopo 24 ore è morta la moglie. I funerali si terranno lunedì alla Terracielo di Modena, poi le salme saranno tumulate a Gabbro di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno.

APPROFONDIMENTI V-DAY Vaccino, oggi si parte: la campagna di massa solo a primavera ROMA Botti di Capodanno, le immagini dei fuochi d'artificio a Roma

Covid, nemmeno il virus li separa: muoiono a un'ora di distanza dopo 63 anni di matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA