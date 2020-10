​Covid Lombardia, 2.664 contagi e 13 morti: salgono ricoveri in terapia intensiva (+25)

Allarme Covid in Lombardia. Sono 2.664 i nuovi positivi con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%, in crescita rispetto a ieri (7,9%), quando c'erano stati 2.419 contagiati con 1.500 tamponi in più. Sono 13 i decessi per un totale di 17.057 morti in regione dall'inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva (+25, 96), sia quelli negli altri reparti (+109, 943). Milano è sempre la provincia più colpita con oltre metà dei casi (1.388, di cui 634 a Milano città), ma sono in forte crescita anche Monza e Brianza (286), Varese (218) e Como (171), tre province che avevano avuto pochissimi casi nella prima ondata.

Salgono in Lombardia i ricoveri in terapia intensiva per Covid19. Ieri i posti occupati erano 71 - in discesa - e oggi sono 96, con 25 ricoverati in più in 24 ore. Rispetto a un giorno fa, salgono anche i ricoverati in altri reparti positivi al Covid19: sono 943, 109 in più. I guariti e i dimessi sono 154, i morti sono 13 nelle ultime 24 ore, per un totale di 17.057 da inizio pandemia. In tutto gli attualmente positivi sono 21.625 nella regione.

LEGGI ANCHE --> Covid Lazio, bollettino di oggi: 994 nuovi positivi (ma 200 recuperi di vecchie notifiche) e 12 morti. A Roma 494 casi

© RIPRODUZIONE RISERVATA