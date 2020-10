Lockdown, De Luca: «Bisogna chiudere tutto, in Campania lo faremo a breve»

Covid Bisogna chiudere tutto, in tutte le regioni, secondo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che chiede al Governo un lockdown nazionale e specifica che in ogni caso «la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo». É indispensabile, dice il governatore.

«I dati attuali sul contagio - dice - rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. É necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo».

La Campania ha già approvato il coprifuoco e da oggi vige un'ordinanza che blocca anche la circolazione tra le province per chi è residente in regione (chi non è residente può invece cambiare provincia).

Covid Campania, De Luca firma l'ordinanza sul coprifuoco: stop agli spostamenti dalle 23 alle 5

Cosa stanno valutando le altre regioni

Anche il presidente del Piemonte sta meditando l'approvazione del coprifuoco. «Dopo l'ultima ordinanza valuteremo i risultati. Coprifuoco anche in Piemonte? È un'ipotesi, dobbiamo analizzare i numeri insieme ai sindaci e al Ministero della Salute e oggi daremo una valutazione definitiva». Lo ha detto il governatore Alberto Cirio nella trasmissione 'Un giorno da pecorà su Rai Radio 1.

Ultimo aggiornamento: 14:48

