Coprifuoco anche in Piemonte , che si allinea, quindi, a Lombardia, Campania, Lazio e Calabria. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, in accordo a quanto apprende l'Adnkronos, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di introdurre dalle 23 alle 5 del mattino il divieto di spostamento. A quanto si apprende il coprifuoco inizierà nella giornata di lunedì. Coprifuoco in Piemonte a partire dalle 23 di lunedì. Oggi oltre duemila nuovi contagi

Nuovo forte incremento dei contagi da Coronavirus in Piemonte: oggi è di 2032 casi, dopo l'esito di 12665 tamponi. Cresce la pressione sugli ospedali: +5 ricoveri in terapia intensiva (il totale è di 85),+ 136 negli altri reparti. (1362) L'unità di crisi della Regione riporta anche il dato di 9 morti, che porta il totale a 4236 vittime dall'inizio della pandemia. I nuovi guariti sono 107, mentre 1187 pazienti sono considerati «in via di guarigione». Le persone in isolamento domiciliare sono 15.016 . È salito a 29.815, in Piemonte, il numero di pazienti virologicamente guariti dal Covid-19. Sono 107 in più di ieri. Questo il dato comunicato oggi dall'Unità di Crisi della Regione: 3630 (+12) guariti ad Alessandria, 1673 (+3) Asti, 934 (+1) Biella, 3010 (+28) Cuneo, 2837 (+33) Novara, 15.039 (+20) Torino, 1425 (+3) Vercelli, 1057 (+7) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 1187 sono «in via di guarigione», cioè negativi al primo tampone.

