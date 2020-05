Coronavirus, Pierina è guarita: la signora di 100 anni di Segrate insieme ai suoi "angeli"

Il post su Facebook del sindaco di Segrate (Milano) è di quelli che fanno bene all'animo. E che mandano un segnale di speranza. La signora inquadrata nella foto è Pierina, ha 100 anni, e ha appena battuto il Coronavirus. La storia è raccontata con un post proprio dal primo cittadino, Paolo Micheli: «Questa sera facciamo festa per una splendida notizia. Un nostra concittadina che si chiama Pierina Beretta ha sconfitto il virus. C’è un dettaglio che rende questa notizia davvero splendida: Pierina ha 100 anni!»

Il racconto prosegue così su Facebook: «Era l’inizio dello scorso febbraio, il virus sembrava una minaccia lontana confinata in Cina che non ci avrebbe mai riguardato. A quel tempo al massimo si discuteva se la Lazio e l’Inter erano in grado di fermare la Juve. In quei giorni consegnavo dei fiori a Pierina nel giorno del suo compleanno, complimentandomi con lei per aver raggiunto l’invidiabile traguardo di un secolo di vita.

Rimasi stupito dall’energia incredibile di quella donna, sperando di poterne assorbire un po’ anche io. Una vita intera trascorsa a Rovagnasco dove tutti la conoscono, per trasferirsi lontano da Segrate solo pochi anni fa. Il suo cuore però è rimasto sempre segratese, gialloblu».

Il sindaco di Segrate conclude così: «Quando nacque, cent’anni fa, stava finendo di mietere vittime la grande pandemia del XX secolo, l’influenza spagnola che, anche per le conseguenze sulla qualità di vita della popolazioni causate dalla prima guerra mondiale, provocò milioni di morti. Certo la signora Pierina dopo una così lunga vita che l’ha vista passare attraverso la seconda guerra mondiale, festeggiare l’anno 2000 e superarlo abbondantemente, mai avrebbe pensato di incappare in un’altra pandemia e rimanerne colpita. Ma la notizia di oggi è questa: il coronavirus ha perso, ha vinto la signora Pierina. La foto che ci manda oggi vittoriosa dall'ospedale fa trapelare dai suoi occhi una forza e una voglia di vivere ancora maggiore di quella di pochi mesi fa al suo compleanno. La signora Pierina è l’anima di Segrate: una città operosa e piena di voglia di vivere, che non può essere sconfitta. La signora Pierina è una guida per tutti noi. Passeremo anche questa prova e diventeremo più forti ed entusiasti di prima. Viva Pierina, viva la vita, forza Segrate!»

Ultimo aggiornamento: 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA