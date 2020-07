Coronavirus, cresce il numero dei positivi. Molti casi in Lombardia, Veneto ed Emilia

Coronavirus. Leggero aumento dei casi positivi, Veneto ed Emilia segnalano un incremento simile a quello della Lombardia. Le tre regioni sommate rappresentano 2/3 dei nuovi positivi di oggi.

Diminuisce il numero dei decessi segnalati: 11. Questa è la sintesi del bollettino del 17 luglio dell'epidemia del coronavirus in Italia. In totale i nuovi infetti sono 233 (più 3 rispetto a ieri), in gran parte concentrati in tre regioni: Lombardia 55, Veneto 55 ed Emilia 54.

Virus, allarme a Ostia: positivo il dipendente del Bangladesh di uno stabilimento balneare: tamponi a tappeto

C'è però una casella che deve preoccupare: se è vero che diminuiscono i posti di terapia intensiva occupati (siamo a 50), i ricoveri negli altri reparti hanno un incremento significativo, passando da 750 a 771. Come dire: i nuovi positivi non sono tutti asintomatici. Sono 237 i guariti, questo significa che in Italia coloro che attualmente sono positivi sono 12.456, mentre i casi totali, da quando è iniziata l'epidemia, sono diventati 243.967. Solo Molise, Basilicata, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento non hanno fatto registrare nuovi positivi.

