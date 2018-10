Consegnato il premio "Celebrate the Excellence"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta la terza edizione di “Celebrate the Excellence”, il premio ideato da Ci.Effe. Consulting che ha premiato quattro aziende virtuose con un assegno simbolico di 5 mila euro in servizi di formazione, per essersi distinte in valore, crescita e prestigio nei settori moda, bellezza, agroalimentare e tecnologia.Hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento: Sella&Mosca, rinomata azienda vinicola, che ha dimostrato grande sensibilità verso il territorio, la valorizzazione delle sue risorse naturali, umane e tecnologiche e le tradizioni e culture locali, anche avviando attività didattiche e di formazione; l’azienda di cosmesi Lush Fresh Handmade Cosmetics per le sue misure ecosostenibili e sempre attente al benessere del dipendente e del consumatore; Loriblu per la valorizzazione del made in Italy nel mondo calzaturiero e la società Dedem che ha saputo trasformarsi nel tempo con lungimiranza, rispondere con creatività alla complessità del mercato, nonché interpretare le esigenze odierne, dotando le sue macchine foto automatiche di sempre nuove tecnologie.“Il nostro obiettivo - ha sottolineato Fabrizio Schilirò, amministratore unico di Ci.Effe. Consulting - è stato quello di celebrare tali eccellenze e, insieme, contribuire al loro successo, dando fiducia a chi condivide i nostri stessi valori e criteri, come l'integrità e la passione”La premiazione, che si è svolta al Gus Bar & Social Club, un locale molto in voga nella Capitale, è stata presentata dall’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, è ha visto la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo come Pamela Camassa e Beppe Convertini.