Firenze, cisterna in fiamme in Fi - Pi - Li

Chiuso il tratto tra San Miniato (Pisa) ed Empoli ovest (Firenze) della Sgc Fi-Pi-Li, in entrambe le direzioni a causa di un incendio sviluppatosi a seguito di un incidente che ha coinvolto una cisterna di gasolio. Non ci sono stati né morti né feriti. Inevitabili, invece, le ripercussioni sul traffico, con la formazione di code in entrambi i sensi di marcia. Disagi anche per il traffico ferroviario, dato che in quel tratto la Fi-Pi-Li corre parallela e vicina alla linea ferroviaria.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Cisterna in fiamme sulla Fi Pi Li CAGLIARI Cagliari, fiamme in cucina, muore nonna di 64 anni: ustionata la... ROMA Roma, incendio nel cantiere della nuova clinica Paideia, intossicato... IL ROGO Roma, incendio in una villetta alla Giustiniana: muore una donna

I vigili del fuoco dei comandi di Firenze e Pisa stanno intervenendo al km 32 della Fi-Pi-Li per spegnere l'incendio che ha coinvolto l'autocisterna con il combustibile. Sul posto si stanno dirigendo squadre anche dai distaccamenti di Empoli, Petrazzi, Pontedera e Santa Croce, oltre ad un mezzo del comando di Prato e i nuclei Nncr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei comandi di Firenze e Pisa. Secondo quanto riportato da Avt all'assessorato regionale ai Trasporti, l'incidente è stato causato da una autocisterna che viaggiava in direzione Firenze che ha urtato il new jersey e perso la cisterna di gasolio che stava trasportando. Il contenitore è scivolato sull'altra carreggiata ed è divampato l'incendio.

Ultimo aggiornamento: 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA