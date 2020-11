Roma, incendio nel cantiere della nuova clinica Paideia, intossicato un vigile del fuoco

Incendio al cantiere della nuova clinica Paideia, in via Fabbroni, 6, vicino Corso Francia, a Roma. Sul posto due squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco. Il rogo ha coinvolto il piano interrato e il quarto piano dove si trovavano materiali plastici, guaine per la coibentazione e di risulta. Problematiche le operazioni di spegnimento a causa del denso fumo che si è sprigionato e che ha costretto tre agenti a rifugiarsi sul tetto, messi in salvo con l'autoscala e affidati alle cure mediche del 118. Uno di loro risulta intossicato. Sul posto anche il 113. Al momento le fiamme sono state domate e si procede con le operazioni di verifica.

