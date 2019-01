Chiuso cavalcavia sulla Firenze-Pisa-Livorno per cedimenti strutturali gravi

L'Amministrazione comunale di Pisa informa di aver disposto l'immediata chiusura di un cavalcavia sulla superstrada Firenze-Pisa- Livorno in un quartiere alla periferia sud est della città in seguito ad alcuni cedimenti strutturali sulla parte laterale dell'infrastruttura.



A seguito di sopralluoghi effettuati sul cavalcavia della Fi-Pi-Li di via Vicinale dei Vignoli, richiesto da Global Service Strade nell'ambito dell'attività di monitoraggio, sono emersi cedimenti laterali alla struttura del ponte, «tali da rendere necessaria la chiusura totale a tutti i veicoli per ulteriori accertamenti ed eventuali interventi di messa in sicurezza da parte di Città Metropolitane, gestore della Sgc Fi-Pi-Li».



La Polizia Municipale di Pisa ha quindi disposto la chiusura del cavalcavia al traffico veicolare, con il posizionamento di barriere di cemento inamovibili, corredate da apposita illuminazione e segnaletica.

