Chef Rubio senza freni contro Israele: «Esseri abominevoli»

Chef Rubio, sempre meno chef "unto e bisunto" e, ormai, maestro di polemiche (e offese) virtuali. Questa volta - è non la prima - a finire nel mirino del volto televisivo, in crisi di ascolti, è Israele. Nessuna notizia di attualità, Gabriele Rubini, ovvero Rubio riprende un video del maggio 2016, in cui si mostra un giovane a terra colpito, secondo quanto si legge nell'account originale citato, dagli israeliani (senza nessuna altra spiegazione sul contesto in ciò è avvenuto e sulle conseguenze di quell'azione). «Tu tirare sasso per fare resistenza a occupazione, occupazione sparare in testa perché non approvare - twitta Rubio - Esseri abominevoli», affermazione accompagnata dalla bandiera di Israele.

Tanti i commenti anti-israeliani e antisemiti, molti da parte di estremisti di destra: «Gli israeliani di adesso e di allora hanno sempre sfruttato l'Olocausto per giustificare le loro nefandezze. Questi sono sionisti non soltanto ebrei», sostiene l'utente Fidelsgimarigen. «Io non ho più pietà, questi sono le SS del 2000' e ancora con i giorni della memoria? E su cosa dobbiamo riflettere, se le vittime di ieri sono oggi carnefici?», attacca PierluigiSh. Qualcuno cerca di protestare: «Mi dispiace, ma qui siamo all'antisemitismo bello e buono».

In un'altra occasione, Discovery dovette prendere le distanze da Gabriele Rubini, che aveva condiviso una foto modificata che lo ritraeva nei panni di un rabbino.

