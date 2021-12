Napoli, base US Navy in lockdown: «Uomo armato, procedure d'emergenza»

«Attention, the possible active shooter situation on support site is on going. All personnel are to remain in lockdown and shelter in place on Support Site». Con questo messaggio la US Naval Support Activity Naples annuncia il lockdown della base di Gricignano.

C'è un uomo afroamericano di 20 anni armato nei pressi del sito. Tutto il personale della base è, per le procedure di emergenza attivate in questi casi, costretta a restare chiusa nella base in attesa di aggiornamenti sulla situazione. «Fino a ulteriore avviso» dice l'indicazione dell'Us Navy. Nel frattempo, sono stati diffusi due numeri di telefono per chi abbia informazioni da comunicare sull'uomo armato «potenzialmente pericoloso».