Carta d'identità, l'odissea di Napoli: «Vuole rinnovarla? Ripassi a Natale»

«Ha bisogno di rinnovare la carta d'identità? Ripassi verso Natale»; d'accordo, qualcuno penserà che si tratta di un paradosso giornalistico per rappresentare lentezza e difficoltà della burocrazia, invece le cose stanno esattamente così. Abbiamo provato a calarci nei panni di un cittadino che deve rinnovare il suo documento di riconoscimento e ci siamo ritrovati in un mondo parallelo fatto di clic sul computer che conducono verso il nulla oppure verso obiettivi lontanissimi.



IL SITO

Per rinnovare la carta d'identità il Ministero dell'Interno mette a disposizione dei cittadini un portale ben fatto che conduce in maniera puntuale ad ogni singolo passaggio. Leggermente difficile pescare una password che piaccia al sistema telematico, però dopo una decina di tentativi l'ostacolo viene superato: basta inserire il proprio codice fiscale e la password ottenuta con fatica e si «atterra» direttamente sulla pagina giusta. Nel nostro caso quella del Comune di Napoli. Ed è proprio qui che inizia la ricerca impossibile.

Ultimo aggiornamento: 11:21

