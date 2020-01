Carabinieri sulla pista dei campioni: l'addestramento alla guida è sul circuito del Mugello

La giusta posizione di guida, la frenata d'emergenza, il controllo della sbandata, il mantenimento della corretta traiettoria in curva, il sovrasterzo, il sottosterzo, gli ostacoli e i fondi sdrucciolevoli sono stati gli esercizi per i nuovi piloti: il loro compito da ora in poi non sarà così semplice perché dovranno riprodurli durante il loro lavoro per la sicurezza dei cittadini. Si è infatti concluso all'autodromo del Mugello di Scarperia, quello dei campioni, il corso di guida sicura di emergenza per tutti i Carabinieri che ricopriranno l'incarico di autista di Nucleo Radiomobile e delle squadre operative di supporto dei Battaglioni Mobili.



Grazie alla collaborazione col circuito toscano che ormai da tre anni ospita il corso e ai grandi spazi che ha al suo interno, che permettono di effettuare manovre in tutta sicurezza, gli istruttori dell'Arma hanno ricreato scenari ad hoc per simulare varie situazioni di pericolo che i neo-autisti si troveranno ad affrontare nella realtà. Parallelamente i militari hanno svolto una preparazione psicofisica necessaria per affrontare con lucidità e senza mai rischiare nel corso delle attività operative la propria vita e quella degli altri. La collaborazione fra Arma dei Carabinieri e autodromo del Mugello, ormai consolidata negli anni, ha permesso anche di sviluppare altre attività come la formazione e la sensibilizzazione fra le persone, soprattutto fra i più giovani, sul rispetto del Codice della strada e sulla corretta condotta di guida.

