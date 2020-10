Spari e sangue in Sardegna. Rapina intorno alle 8 all'ufficio postale di via Mannironi a Fonni, dove i banditi hanno aperto il fuoco ferendo una donna carabiniere. Sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118 per il trasporto della donna in ospedale e i carabinieri della stazione locale e del Comando provinciale di Nuoro. Ancora non si conoscono i particolari della vicenda.

