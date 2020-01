Bologna, il veglione sfocia nel caos: si scatena la follia al guardaroba: rubati cappotti e portafogli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una folla che, tutta insieme, si presenta intorno alle 6 del mattino al guardaroba per andare via dal veglione di San Silvestro organizzato al BolognaFiere. Nelle prime file c’è chi inizia a scalpitare perché non vuole attendere un minuto in più. Così iniziano a sbraitare e c'è chi aggredisce il personale personale. In quel momento c’è chi ne ha approfittato infilandosi tra le transenne, entrando nel guardaroba e portandosi via, a caso, i cappotti, con tanto di portafogli e chiavi delle auto. Nel frattempo, parte un'altra razzia: viene saccheggiato il bar con tutti i suoi liquori per circa 7mila euro, sono state distrutte 1.500 su 5.500 grucce, sono state rotte una porta della fiera e le centraline di ricarica dei cellulari, è stato svuotato e gettato via un estintore.Quello di Bologna doveva essere il party clou dell’ultimo dell’anno per circa 5.500 persone che ne hanno preso parte. Dall’organizzazione dell’evento, il Galactica Nye Festival, ora si stanno leccando le ferite. Da una parte sono presi d’assalto sui social, dove i partecipanti alla festa stanno accusandoli di una pessima organizzazione, dall’altra si trovano ora a dover gestire le richieste di risarcimento danni e di dover rimettere ordine in quel padiglione della fiera (il 36) che avrebbe potuto ospitare fino a 8.600 persone e che è stato teatro del veglione sfociato nel caos.La direzione della festa in un post su Facebook racconta come intorno alle 6 del mattino alcuni “teppisti sconsiderati” abbiano assaltato il guardaroba, rubandone i capi e danneggiando le strutture, aggredendo il personale addetto, composto da 16 persone e 3 cassiere. Alcune di loro, dopo l'assalto, sono dovute fuggire via, aiutate anche dalla polizia di Stato intervenuta sul posto per cercare di riportare la calma.Sono ad oggi 110 le persone che hanno chiesto il risarcimento dei danni per i furti al guardaroba, spiega Alessandro che per Galactica risponde al numero di telefono messo a disposizione per le segnalazioni di rimborso. “L’azienda ha chiesto a BolognaFiere di poter accedere alle telecamere in funzione per cercare di individuare gli autori dell’aggressione”, dice.Galactica, “quale parte lesa - si legge ancora nel post - ha provveduto a sporgere regolare denuncia presso le autorità competenti, e ha inoltre provveduto ad attivare la copertura assicurativa al fine di garantire il giusto indennizzo a coloro che, a causa della suddetta brutale aggressione/saccheggio subita da parte di un manipolo di 'selvaggi delinquenti', si sono visti sottratti i loro capi di abbigliamento e altri effetti personali, che avevano riposto nel guardaroba”. Per ricevere l'indennizzo basterà avere la ricevuta dell'ingresso e quello del guardaroba. Ma, a quanto pare, ciò varrà solo per i capi d'abbigliamento. Non per quello che poteva esserci dentro.Sui social i partecipanti alla festa sono sul piede di guerra. “Assumetevi le vostre colpe dalla pessima organizzazione io sono una delle vostre promoter e mi vergogno di tutto quello che è successo e sono una delle tante che è stato rubato il giubbotto e non finisce qui visto che ho numeri di tel dove domani mattina porterò al mio avvocato e sporgerò denuncia siete vergognosi”, dice Giuseppina Giusy Andreozzi.Così, Cristina Varotti: “Io ancora sono scioccata, ero in fila alle 6:30, già c’era il caos più totale. Ho cercato il mio giubbotto ma era impossibile. È stata una esperienza drammatica, il caos, spintoni, Il mio parere è che la sicurezza ha fatto schifo, dovevano intervenire subito le forze dell’ordine", sottolineando come "La situazione" fosse "fuori controllo". "Un genio ha anche aperto un estintore, creando ulteriore caos - prosegue - Un grazie a tutto lo staff galattica, cambiate lavoro perché siete degli incompetenti".Michele Caviglia parla del "personale che ha invitato a cercarsi la giacca da sè visto che non erano assolutamente in grado di trovare gli indumenti lasciati". "Io - aggiunge - ho lasciato 4 giacche e me ne hanno restituite 3, al che la ragazza mi ha detto 'cercatela da solo!' Sono stato fortunato a trovarla ed onesto a non prenderne altre, ma ovviamente non tutti hanno fatto cosi. Almeno prendetevi le vostre responsabilità, c'è gente che ha pagato il guardaroba per poi tornare a casa in maglietta! Vergognatevi".