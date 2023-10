Campi Flegrei, la video animazione che spiega la situazione

Martedì 3 Ottobre 2023, 11:29

I ricercatori hanno individuato da tempo la sorgente di magma di un supervulcano italiano considerato uno dei più pericolosi al mondo. "Campi Flegrei" è una caldera vulcanica a ovest di Napoli che ha eruttato per l'ultima volta nel 1538, ma è stata responsabile di una serie di piccoli terremoti negli anni '80, secondo uno studio pubblicato in Scientific Reports. Gli scienziati si sono a lungo chiesti da dove provenisse il magma della caldera e ora hanno individuato una zona calda a circa 4 chilometri sotto la vicina città di Pozzuoli. Tra il 1982 e il 1984, gas e magma in aumento hanno causato il rigonfiamento del terreno nel cratere, ma gli è stato impedito di salire in superficie grazie a una profonda formazione rocciosa. Il magma si è invece diffuso lateralmente, provocando terremoti minori. La caldera è diventata più calda da allora, e con la pressione in aumento, gli scienziati temono che potrebbe eruttare presto mettendo a rischio l'intera regione. I vulcanologi non possono dire con certezza quale potrebbe essere la portata di una futura eruzione e stanno monitorando attentamente il Campi Flegrei.