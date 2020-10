Covid Campania, De Luca chiude anche le scuole materne: da lunedì stop fino al 14 novembre

Scuole chiuse per virus. Nuova stretta del governatore Vincenzo De Luca in Campania: da lunedì stop alle scuole dell'infanzia. Lo prevede l'ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione che contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio da covid-19. Scuole chiuse da lunedì 2 novembre e fino al 14 novembre.

L'ordinanza, in corso di pubblicazione, proroga la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; è altresì confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.







