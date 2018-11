Calciatore 19enne si toglie la vita, lo strazio di allenatore e compagni: «Sarai sempre con noi»

«Hai lasciato un vuoto incolmabile nel nostro cuore, nel nostro spogliatoio. Ma il tuo cuore ed il tuo sogno continueranno a battere in ogni tuo compagno partita dopo partita, rimarrai lì con noi sempre nelle gioie e nelle difficoltà, senza dimenticarti mai». Sono parole dell'allenatore del Martina Calcio, Giacomo Marasciulo, ancora scosso dalla notizia della morte di Fabiano Colucci, 19enne di Fasano (Brindisi), che giocava proprio nella squadra del Martina, in Promozione. Il giovane domenica scorsa si è tolto la vita impiccandosi in casa. Ieri si sono svolti i funerali.

Si uccide un 19enne calciatore pugliese, fidanzata sconvolta: «Ora vivi dentro di me»

La dirigenza dell'Asd Martina Calcio 1947, lo staff e tutta la squadra invitano «la comunità martinese a riempire lo stadio Tursi domenica 25 novembre, in occasione della prossima gara casalinga, per omaggiare al meglio - è detto in una nota - ed onorare la memoria del nostro Fabiano». Il team manager Alessio Carrieri ha voluto lasciare un ultimo messaggio al giovane calciatore e alla squadra: «Ho la fortuna di gestire un gruppo di ragazzi straordinari - ha affermato - e oggi devo trovare ancora più forza per ricordare al meraviglioso gruppo che ho che Fabiano rimarrà sempre con noi per vedere che ce la faremo a fare tutto. Oggi Fabiano è in ognuno di noi, Fabiano corre e sorride in ognuno di noi, Fabiano vive in noi, lotta e suda con noi! Vivrai sempre nello stupendo ed indimenticabile ricordo che abbiamo di te».

