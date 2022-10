Cagliari, crolla nella notte l'aula magna di Geologia: fino a poche ore prima era piena di studenti Foto

Crolla nelle notte, verso le 22, l'aula magna della facoltà di Geologia dell'università di Cagliari, in via Trentino. La struttura viene utilizzata dalla facoltà di Lingue e fino a poche ore prima era affollata di studenti, mentre al momento del cedimento del soffitto non c'era nessuno. Oltre ai vigili del fuoco sono arrivate anche ambulanze e il rettore Francesco Mola.

🔴 #Cagliari, in corso dalle 21.55 un intervento dei #vigilidelfuoco per il crollo dell’aula magna nell'università in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità [#18ottobre 23:00] pic.twitter.com/8ELNGHIUfJ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 18, 2022

La palazzina si trovava sul retro del corpo centrale, vicino al piazzale che ospita la Casa dello studente. Anche se non risulta che vi fosse alcuno della struttura del Magistero, i vigili del fuoco stanno comunque compiendo accertamenti fra le macerie anche utilizzando droni per non esporsi al pericolo di nuovi crolli.