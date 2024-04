“Chansons D’Amour- l’amore in tutte le sue declinazioni”, in arrivo il 7 aprile presso l'aula magna della Facoltà Valdese

ll 7 aprile, presso l’Aula Magna della Facoltà Valdese, in via Pietro Cossa, 42, si svolgerà la kermesse “ Chansons D’Amour- L’amore in tutte le sue declinazioni”. Tra i tanti noti brani lirici che verranno eseguiti, sarà presentata anche la romanza “Vorrei donarti, Amor”, composta dal maestro Pino Finizio, musicista di lungo corso , su testo di Armando Pannone, scrittore e cultore di musica lirica, dedicata al soprano Paola Francesca Natale, che sarà l’etoile della serata. La cantante sarà accompagnata al pianoforte dal noto Maestro Francesco Iannitti Piromallo, mentre Patrizia Loreti, con la sua calda voce, reciterà alcune poesie d’amore dei maggiori poeti contemporanei.

Trama

La Principessa Aurora, bellissima e dalla voce incantevole, è la promessa sposa del Cavaliere di Luce Adelmo, di cui è segretamente innamorata la maga Aspasia.