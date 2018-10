I pm hanno richiesto la condanna a 10 anni di reclusione per Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l'Italia, e altri 11 dipendendi della società imputati nel processo per la strage del bus in cui il 28 luglio del 2013 persero la vita 40 persone, precipitate dal viadotto «Acqualonga» dell'A16 Napoli-Canosa. L'accusa è omicidio colposo plurimo e disastro colposo.

Ultimo aggiornamento: 15:30

