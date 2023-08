Martedì 15 Agosto 2023, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 12:49

È possibile sostituire il vecchio box doccia usufruendo di un'agevolazione per eliminare le barriere architettoniche negli edifici esistenti. Questa agevolazione prevede una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025. L'importo totale della detrazione viene suddiviso in cinque quote annuali uguali.