Lunedì 26 Giugno 2023, 07:26 - Ultimo aggiornamento: 07:31

JESOLO - Turista rischia di soffocare, salvato dal personale della spiaggia di Nemo e dal 118 di Jesolo. E' accaduto venerdì scorso, nel tratto di spiaggia antistante a via Levantina. È qui che una persona disabile, che stava trascorrendo la giornata con altri turisti, stava mangiando quando all'improvviso gli è andato di traverso ciò che aveva in bocca. Non riusciva più a respirare.

Manovra di Heimlich

Subito è intervenuto il personale della spiaggia che ha avviato la manovra di Heimlich ma questa non è servita a risolvere la questione. Nel frattempo è scattato l'allarme al 118. Il personale del Ppi di Jesolo è subito intervenuto in spiaggia mentre l'uomo, un trevigiano di 52 anni, aveva perso i sensi. È stato rianimato, gli hanno riaperto le vie aeree in spiaggia e poi è stato ricoverato all'ospedale di San Donà per accertamenti. La spiaggia di Nemo rivolta in parte ad accogliere persone disabili si è dimostrata ancora una volta il luogo ideale per queste persone, per le attrezzature e la predisposizione ma anche in presenza di emergenze come è stato per questo caso. Ha funzionato bene anche la catena dell'emergenza, iniziata con il personale che presenta servizio in quel tratto di arenile che ha continuato a rianimare l'uomo in attesa dei soccorsi, sino all'arrivo del personale del Suem. Giovedì 29 giugno a Jesolo ci sarà la l'evento Health e Rescue Day una giornata con maxi esercitazione in spiaggia la mattina e la sera altra esercitazione in piazza con presenza interforze e relativi mezzi.