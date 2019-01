Detersivo al bar al posto dell'acqua, giovane gravissimo: asportato l'intero stomaco

LECCE - Entra in un bar di Castrignano del Capo, chiede un bicchiere d'acqua ma gli danno da bere il brillantante della lavastoviglie. Questo ha raccontato un giovane che si è presentato poco dopo mezzogiorno all'ospedale Panico di Tricase, dove i medici lo hanno sottoposto ad un lunghissimo intervento chirurgico per potergli salvare la vita.

Versa in gravissime condizioni un giovane che a mezzogiorno è entrato in un locale nel centro storico del piccolo comune del Basso Salento e che ha ingerito del brillantante utilizzato per la lavastoviglie. I medici sono stati costretti ad asportare l'intero stomaco all'uomo, che ora è ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono disperate: se il giovane riuscirà a superare le prossime ore, la sua vita sarà comunque fortemente compromessa visto che non potrà più alimentarsi normalmente.

Indagano i carabinieri della Compagnia di Tricase

Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA